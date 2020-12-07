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Проводник "Укрзализныци" рубит дрова на перроне для обогрева вагонов. Видео

Работник УЗ рубит дрова на перроне Кадр из видео

Для обогрева вагонов УЗ использует уголь и дрова

Проводник одного из поездов "Укрзализныци" на перроне самостоятельно заготавливал дрова для отопления вагонов. Видео этого опубликовал один из пользователей Facebook

Так, на кадрах видно, как один из сотрудников рубит дрова на перроне станции и заносит их в вагон. 

"Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь — не поедешь. Но при этом министр Укрзализныци получает миллионный доход", — подписал видео автор публикации.

По словам пользователя сети, видео было снято в Одессе.

Впоследствии на пост начали активно реагировать пользователи сети и возмущаться увиденным. 

"Да, круто... Время идет вперед, а мы стоим на месте, все потому что те, кто правит страной, не ездит этим транспортом", "Так вагоны перекрасят и будет нам счастье...", "Смешно. Прогресс", "При этом министр Укрзализныци получает миллионный доход","Процесс реструктуризации "Укрзализныци", -отметили пользователи соцсети в комментариях к видео. 

Новости по теме: "Укрзализныця" хочет провести капитальный ремонт 500 пассажирских вагонов

Напомним, в конце ноября глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил о планах обновить пассажирские вагоны и перекрасить их в другой цвет. Кроме этого, их планируют оборудовать USB-розетками, видеокамерами и полочками для телефонов.

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