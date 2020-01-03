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Президент Бразилии спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими. Видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару MercoPress

Политик подплыл к людям на берегу и после разговора вернулся на катер

Президент Бразилии Жаир Болсонару спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими на пляже. Соответствующее видео глава страны обнародовал в Twitter.

Видео было снято еще 1 января, а президент Бразилии подписал его так: "На пляже с народом". На кадрах видно, как Болсонару прыгает в воду в окружении нескольких охранников, после чего подплывает к людям на берегу, говорит с ними и возвращается на катер.

В то же время в комментариях к сообщению один из пользователей Twitter поинтересовался, когда президент планирует поговорить с семьями почти 200 тысяч человек, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.

Как известно, Болсонару называют "ковид-диссидентом" из-за того, что он не раз высказывался о коронавирусе как об обычном гриппе. Кроме того, СМИ называли президента Бразилии "тропическим Трампом".

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Напомним, в августе 2020 года президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в курьезной ситуации во время визита в один из бразильских городов. Тогда глава страны принял карлика за ребенка и попытался поднять его.

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