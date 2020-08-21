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Президент Бразилии оконфузился, приняв карлика за ребенка и взяв его на руки

Президент Бразилии Жаир Болсонару MercoPress

Видео с инцидентом за сутки просмотрели 2 миллиона раз

Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в курьезной ситуации во время визита в один из бразильских городов. Глава страны принял карлика за ребенка и попытался поднять его, сообщает The Sun.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время визита в город Аракажу, столицу Северо-восточного бразильского штата Сержипи.

Как видно на видео, которое опубликовало новостное агентство Gstv, Болсонару в окружении охранников поднял в воздух мужчину низкого роста в маске. На заднем плане одна из женщин крикнула: "Разве это ребенок?". После этого человека поставили на землю и Жаир Болсонару быстро удалился в окружении толпы.

Видео за сутки посмотрели 2 млн раз и более 2 тыс. раз прокомментировали. Большинство комментаторов высмеяли бразильского лидера.

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Напомним, 7 июля стало известно, что тест на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат.

На следующий день, Ассоциация прессы Бразилии заявила, что подаст в суд на президента Жаира Болсонару, который на закрытом пресбрифінгу рассказал журналистам о том, что у него подтвердили COVID-19, однако не соблюдал должных мер безопасности.

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