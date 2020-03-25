Президент Аргентины ввел жесткий карантин в стране, но "пощадил" зубную фею

С необычной просьбой через свою мать обратился к главе государства 7-летний мальчик

Президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более строгие ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но освободил от них зубную фею. Об этом он сообщил в Twitter.

В частности, забавный случай произошел на выходных. Президент распорядился, чтобы все работники в стране, кроме "существенно необходимых", соблюдали карантин и не выходили из дома на улицу без надобности.

Однако, к главе государства через свою мать обратился с необычной просьбой 7-летний мальчик.

"Уважаемый Альберто Фернандес, должен спросить у вас: может зубная фея также быть освобожденной от карантина? У Хоакина (имя мальчика, – ред.) только что выпал первый молочный зуб, и мы не знаем, стоит ли оставить ей (зубной фее, – ред.) письмо. Мы не хотим, чтобы у зубной феи были проблемы или чтобы ее задержала полиция", – говорится в посте женщины в соцсети.

После этого, президент ответил матери мальчика Сесилии, что зубную фею добавили в перечень "существенно необходимых работников".

"Сесилия! Зубная фея может оставлять вознаграждения за зубы, которые выпали, так как она не подлежит действию карантина. Но все остальные – подлежат. Хоакин должен оставить зуб под подушкой и затем наслаждаться своей наградой", – написал Фернандес.

@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquin deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!! ☺️ https://t.co/Yql7ovVGZW — Alberto Fernández (@alferdez) March 21, 2020

Ранее сообщалось, что необычный подход к борьбе с коронавирусом и у испанских полицейских. Чтобы люди не скучали на карантине, они дали для них концерт на улице, спев популярную детскую песенку.