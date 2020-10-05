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Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя девушка

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и 16-летняя активистка Аава Мурто Кабинет министров Финляндии

Замена состоится 7 октября по случаю Международного дня девушек ООН

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на один день уступит место 16-летней активистке Ааве Мурто и позволит ей возглавить правительство страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Согласно сообщению, временная замена главы правительства страны состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover в Международный день девочек ООН, который отмечают 11 октября.

В этот день в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах.

Аава Мурто за день на посту премьер-министра встретится с министром по развитию сотрудничества и внешней торговли, канцлером юстиции и членом парламента. Они должны обсудить, как увеличить возможности девушек из уязвимых групп в пользовании технологиями. А с действующим премьером Финляндии активистка обсудит, как улучшить возможности девушек развиваться в сфере технологий и как предотвращать киберпреследование девушек.

Справка:

Тема Girls Takeover — влияние технологий на гендерное равенство. В Финляндии для участия в кампании выбрали несколько учреждений и компаний, принимающих меры по содействию гендерному равенству в технологиях.

Накануне Международного дня девочек, 11 октября, девушки со всего мира направят открытое письмо крупным компаниям, работающим в социальных сетях, с призывом принять более активные меры против злоупотреблений и домогательств в Интернете.

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