Премьер-министр Новой Зеландии разрешила работать во время карантина Зубной фее и Пасхальному кролику

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн Фото из открытых источников

Но предложила жителям страны устроить охоту за пасхальными яйцами в своем районе, соблюдая социальную дистанцию

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приравняла Пасхального кролика и Зубную фею к работникам наиболее важных профессий, сообщает CNN.

Это значит, что пандемия коронавируса COVID-19 и карантин не помешает Зубной фее и Пасхальному кролику навестить детей страны с подарками.

"Вам будет приятно узнать, что мы считаем Зубную фею и Пасхального кролика самыми важнными сотрудниками", - обратилась к малышам глава правительства.

Однако, при этом она добавила, что они могут быть очень занятыми в это время дома со своей семьей.

"Поэтому я хочу сказать детям Новой Зеландии, что, если Пасхальный кролик вдруг не сможет прийти в ваш дом, вы должны понимать, что в это время у него есть свои семейные дела и ему сложно успеть в такой момент повсюду", – сказала Ардерн.

Она также предложила жителям страны устроить охоту за пасхальными яйцами в своем районе, но, соблюдая социальную дистанцию: например, приклеить их к подоконникам скотчем.

Отметим, что премьер-министр Новой Зеландии не первая, кто делал подобное заявление. Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более строгие ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но в ответ на просьбу маленького мальчика освободил от них Зубную фею.