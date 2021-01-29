Пожарные приехали тушить возгорание в Кельнском соборе, но оно оказалось туманом

Кельнский собор Фото из открытых источников

К операции по "тушению пожара" привлекли более 100 пожарных

В ранние часы пятницы из-за сообщения местного жителя о пожаре в Кельнский собор прибыли полиция и пожарная бригада. Об этом сообщает издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Местный житель сообщил о пожаре в южной башне собора в 04.34 утра.

Когда пожарные прибыли в собор, то сначала были не уверены и отправили группу к южной башне. Там быстро стало очевидным: низко свисающие облака или туман над собором производили впечатление пламени.

Пожарная команда изначально даже хотела использовать дрон для исследования предполагаемого места пожара. Но через погоду устройство нельзя было запустить.

К операции по "тушению пожара" привлекли более 100 пожарных.

Издание отмечает, что год назад пожарных вызвали в собор при аналогичных условиях.

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Ранее сообщалось, что пчелы Собора Парижской Богоматери, спасение которых от пожара казалось почти чудом, чувствуют себя хорошо и сохраняют свою энергию, чтобы выработать мед этим летом, так же, как и каждый год, начиная с 2013 когда они поселились здесь.