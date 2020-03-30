После дезинфекции в Раде исчезли сравнительные таблицы к "земельному" закону, – Шуфрич

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

"Восьмая часть, видимо, была уничтожена во время дезинфекции"

В Верховной Раде, где перед заседанием проводили дезинфекцию, исчезли сравнительные таблицы к проекту закона об открытии рынка земли. Вероятно, их уничтожили во время дезинфекции.

Такое шутливое предположение во время третьего за сегодня внеочередного заседания Верховной Рады Украины выразил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Нестор Шуфрич, обращаясь к председательствующему – первому заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

"Уважаемый председательствующий, у меня будет просьба: я так понимаю, что была проведена перед нашим заседанием дезинфекция зала, – исчезли сравнительные таблицы к этому закону. У меня была собственная, седьмая часть, а вот восьмая часть, которую мы сейчас рассматриваем, по-видимому, была уничтожена во время дезинфекции", – в шутку предположил Нестор Шуфрич.

Нардеп обратился с просьбой к Руслану Стефанчуку, чтобы тот, когда будет объявлять поправки, говорил, что именно являет собой эта поправка, чтобы можно было с памяти ее комментировать.

Нестор Шуфрич также обратил внимание председательствующего на заседании о необходимости около 19 часов поменять народным депутатам защитные маски.

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Как сообщалось, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли.