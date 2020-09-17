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Пообещал научить плохому: Сэмюэл Л. Джексон опубликовал видео с украинским ругательством

Сэмюэль Л. Джексон Фото из открытых источников

Ролик вышел после обещания актера научить брани свои поклонников

Известный американский актер и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Twitter новое видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках.

Как пояснил сам актер, таким образом он сдерживает данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если они зарегистрируются для голосования на предстоящих выборах президента в США.

Сначала Джексон попросил подписчиков зарегистрироваться на выборах через свою страничку на сайте HeadCount. Он заявил, что если не менее 2 500 человек это сделают, то он запишет мастер-класс по ругательствам.

Спустя несколько часов он выложил двухминутное видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках.

Отметим, что на момент новой публикации твитт лайкнули более девяти тысяч раз.

В ролике актер ругается на чешском, вьетнамском, украинском, креольском и других языках. В частности, на украинском он показал надпись "Пішов ти".

Отметим, что ранее Джексон занял третье место в списке самых матерящихся актеров Голливуда. За свою карьеру он сквернословил в фильмах 301 раз, его обогнали только Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо.

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