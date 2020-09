Пообещал научить плохому: Сэмюэл Л. Джексон опубликовал видео с украинским ругательством

Ролик вышел после обещания актера научить брани свои поклонников

Известный американский актер и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон опубликовал в Twitter новое видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках.

Как пояснил сам актер, таким образом он сдерживает данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если они зарегистрируются для голосования на предстоящих выборах президента в США.

Сначала Джексон попросил подписчиков зарегистрироваться на выборах через свою страничку на сайте HeadCount. Он заявил, что если не менее 2 500 человек это сделают, то он запишет мастер-класс по ругательствам.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote , I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9

Спустя несколько часов он выложил двухминутное видео, в котором зачитывает ругательства на 15 разных языках.

Отметим, что на момент новой публикации твитт лайкнули более девяти тысяч раз.

В ролике актер ругается на чешском, вьетнамском, украинском, креольском и других языках. В частности, на украинском он показал надпись "Пішов ти".

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53