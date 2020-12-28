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Под Киевом Санта-Клаус на параплане бросал детям сладости с неба. Видео

Санта-Клаус на параплане в Обухове Фото из открытых источников

Событие поразило не только детей, но и взрослых

В городе Обухов мужчина в костюме Санта-Клауса на мотопараплане летал над городом и сбрасывал детям с неба конфеты. Видео праздничной "бомбардировки" подарками опубликовал местный житель Михаил Горогоцкий на своей странице в Facebook.

Пользователь соцсети также поблагодарил Санту и отметил, что на видео не очень видно, но детскую площадку просто забросали сладостями. Теперь около десяти детей знают, что такое новогоднее чудо.

Пользователи сети также прокомментировали это:

  • Незабываемые впечатления! Такая гуляю на площади с малым, и тут Санта с неба. Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех.
  • Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю, запомнится ребятишкам. А чего только детворе?
  • Очень приятно видеть малышей, которые радовались, и прыгали в небо, и ловили сладости. Верьте в чудеса.
  • Мне дофига лет, но это именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать, потому что в моем возрасте уже понимаешь "сторис ничто, а эмоции все!" - надеюсь было слышно, как мы кричали "Спасибо!".

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Напомним, ранее представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявила, что Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу COVID-19, поэтому пандемия не сможет ему помешать путешествовать по миру и вручать подарки на Рождество.

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