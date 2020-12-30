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Пес из Таиланда превратил комбайн в машину для массажа. Видео

Пес и комбайн Фото из открытых источников

Пес может часами чесать себе спину комбайном

Пес по кличке Тэм из Таиланда превратил зерноуборочный комбайн в гигантскую чесалку. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Собака сообразила, что когда потереться спиной о застрявшие в нем сухие стебли, получится очень качественный массаж. Настолько, что ТЭМ в процессе щурится от удовольствия!

Хозяйка пса рассказала, что ее питомец может часами гулять около комбайна, почесывая спину - для него это почти что медитация. При этом если стеблей нет, Тем даже не взглянет на комбайн.

"Ему это столько удовольствия доставляет. И моя собака от этого счастлива, даже если для нас это выглядит забавно", - заявила хозяйка пса.

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Ранее сообщалось, что собачка Мисс Бони украла у своего хозяина камеру, которая на тот момент была включена. И получилось забавное видео погони в стиле голливудских блокбастеров.

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