Первая леди США Мелания Трамп пришла на собрание партии в платье цвета "зеленого экрана": Пользователи сети высмеяли ее

Пользователи соцсетей сразу начали накладывать на платье от Valentino различные видео и изображения

Жена президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания породила новый мем в сети после того, как появилась на собрании Республиканской партии в платье оттенка "зеленого экрана". Благодаря удачному выбору цвета на платье в записи можно накладывать любые изображения или анимацию, сообщает Mashable.

Как отмечается, после появления записи на платье Мелании Трамп от известного бренда Valentino ярко-зеленого цвета стоимостью 4,3 тыс. долларов, сразу начали цеплять все, что касается коронавируса, о котором на собрании не упоминали: заголовки с количеством больных и умерших, изображения самого вируса, фотографии медиков и тому подобное.

Green screen #1 has launched. It’s a strong first entry. pic.twitter.com/b6lPdneFp2

Творчество быстро вышло за пределы коронавирусной проблематики — на платье первой леди начали добавлять видео президента с подозреваемым в торговле людьми, уже покойным Джеффри Эпштейном, изображения детей мигрантов в лагере за забором, горящие леса, полицейское насилие во время протестов Black Lives Matter и многое другое.

Climate denial, but make it fashion. #RNC2020 pic.twitter.com/FqhOcxPpdf

It was on this day that melania trump made trolling history by wearing a chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT