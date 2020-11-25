Перепрыгнул трехметровый забор и пересек границу: В Южной Корее задержали мужчину-гимнаста

Фото из открытых источников

Сейчас следствие выясняет мотивы его бегства и маршрут

Военные Южной Кореи задержали северокорейца, который перепрыгнул трёхметровый забор, чтобы убежать со своей страны. Перебежчик признался, что он был гимнастом. Об этом пишет южнокорейская газета The Korea Herald.

По информации издания, мужчину задержали ещё в начале ноября после того, как он пешком пересек границу двух стран.

Военным перебежчик признался, что в прошлом был гимнастом. Его заставили дважды выполнить прыжки, чтобы подтвердить версию. При этом не уточняется, заставляли ли его прыгать через забор на границе или через какое-то другое препятствие.

Сообщается, что гимнасту около 20 лет. Сейчас следствие выясняет мотивы его бегства и маршрут.

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Напомним, ранее в России прооперировали 59-летнего пациента, который в раннем детстве во время игры запихнул в нос монету, а достать ее смогли только сейчас. Пациент вспомнил, как примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос, однако рассказать строгой маме он боялся, а впоследствии и вообще забыл об этом случае.