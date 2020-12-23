Папа Франциск снова "лайкнул" фото модели в Instagram

Впоследствии модель сделала свой аккаунт частным

Папа Римский Франциск CNN

Накануне Папа Римский Франциск поставил второй лайк под довольно откровенной фотографией модели в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Daily Dot.

Согласно сообщению, на этот раз снимок принадлежал девушке по имени Марго Фокс (Margot Foxx), которая также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.

Как отмечается, на фото, которое лайкнул Папа Римский, не видно лица девушки, изображено только ее тело в откровенном купальнике.

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После того, как в сети обратили внимание на лайк, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация.

Второй лайк Папы Римского The Daily Dot

Следует заметить, что аккаунт Папы Римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

Напомним, в ноябре Ватикан обратился к администрации социальной сети Instagram с просьбой расследовать, как на фотографии бразильской модели Натальи Гариботто оказался "лайк" с официального аккаунта Папы Римского Франциска.