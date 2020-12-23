Папа Франциск снова "лайкнул" фото модели в Instagram
Впоследствии модель сделала свой аккаунт частным
Накануне Папа Римский Франциск поставил второй лайк под довольно откровенной фотографией модели в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Daily Dot.
Согласно сообщению, на этот раз снимок принадлежал девушке по имени Марго Фокс (Margot Foxx), которая также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.
Как отмечается, на фото, которое лайкнул Папа Римский, не видно лица девушки, изображено только ее тело в откровенном купальнике.
После того, как в сети обратили внимание на лайк, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация.
Следует заметить, что аккаунт Папы Римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.
Напомним, в ноябре Ватикан обратился к администрации социальной сети Instagram с просьбой расследовать, как на фотографии бразильской модели Натальи Гариботто оказался "лайк" с официального аккаунта Папы Римского Франциска.