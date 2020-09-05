Официант, в мой салат плюнули: В ВСУ забавно отреагировали на угрозы Пушилина

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Бойцы ВСУ пошутить, что хотят увидеть, как их придут "ломать"

Украинские военные отреагировали на угрозы так называемого главаря незаконной "ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь на Донбассе по позициям ВСУ возле Шумов 7 сентября в 08:00. Ответ-мем бойцов обнародован на странице 503 отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

"И пока мокшанские боты и упорота вата пытаются закакунькать нашу страницу, Душилин в ходе официального бедтрипа в очередной раз решил угрожать #503обмп. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Мы давно ждем", - говорится в сообщении, проиллюстрированном забавным изображением.

Отметим, Денис Пушилин приказам НВФ открыть огонь по позициям украинских военных в 08:00 7 сентября, из-за якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Мужчина утверждает, что они требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно". Он добавил, что ждал выполнения требований, но не получил от украинской стороны подтверждения.

Новости по теме: ОБСЕ зафиксировала более 900 нарушений с начала перемирия на Донбассе

Напомним, украинская сторона инициирует на завтра, 6 сентября, срочное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за заявления Дениса Пушилина о предстоящем обстреле.