Немецкая церковь извинилась за сожжение "ведьм" спустя 400 лет

Собор в городе Айхштетт Фото из открытых источников

Архиепископ города Айхштетт назвал те события "раной в истории церкви, которая кровоточит"

В немецком городе Айхштетт католическая церковь извинилась за сожжение "ведьм" через 400 лет. Как известно, с XV по XVIII век сотни людей были подвергнуты пыткам и сожжены из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает The Independent.

Согласно сообщению, только сейчас католическая церковь Айхштетта извиняется за убийства. Архиепископ города Грегор Мария Франц Ханке назвал те события "раной в истории церкви, что кровотечит" и пообещал установить табличку в память о жертвах.

В общем, в те времена около 60 тысяч человек были казнены в Европе по подозрению в колдовстве, 25 тыс. из них - на территории современной Германии. Большинство жертв - женщины, но среди них также были мужчины и дети.

Кампания по реабилитации жертв "охоты на ведьм" в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера. С тех пор, власти более 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, посмертно реабилитировали казненных по обвинению в колдовстве и установили в их честь мемориальные доски и памятники, а в некоторых случаях даже переименовали улицы.

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