Не надел маску: Брюса Уиллиса выгнали из магазина за нарушение правил карантина

Брюс Уиллис зашел в магазин без защитной маски Фото Page Six

Продавцы сами расстроились из-за инцидента

В Лос-Анджелесе известного американского актера но продюсера Брюса Уиллиса попросили покинуть магазин из-за отсутствия у него маски. Об этом сообщает "Page Six".

Как отмечается, инцидент произошел в магазине "Rite Aid", куда и зашел за покупками звезда фильма "Крепкий орешек". 65-летний актер нарушил карантинные ограничения, установленные в США – у него не было защитной маски. На замечание продавца магазина Брюс Уиллис отреагировал спокойно. Он просто развернулся и ушел, не сделав ни одной покупки.

При этом добавляется, что сами продавцы расстроились из-за этой ситуации, поскольку успели лишь сфотографировать актера. Известный американец был одет в черную куртку, полосатую футболку, джинсы и шарф на шее. Вероятно, он не захотел прикрываться банданой.

Фото Page Six

Впрочем кинозвезда все-таки прокомментировал ситуацию, передает "People".

"Это была ошибка. Будьте в безопасности и давайте продолжим носить маски", - заверил Уиллис.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Брэд Питт оставался в течение часов неузнаваемым из-за маски на лице. Он разгружал еду для бедных, разоблачили его лишь во время перерыва на "перекур".