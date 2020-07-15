Видео дня: Нардеп Беленюк приехал в Раду на самокате

Жан Беленюк Шарий.net

Жана Беленюка заметили сегодня, 15 июля, перед началом заседания ВРУ

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк приехал на сегодняшнее заседание Верховной Рады на самокате. Соответствующим видео поделился PavlovskyNews.

Как свидетельствуют кадры, политик и спортсмен прибыл под стены Рады на электрическом самокате, держа портфель, в хорошем настроении. Когда он увидел, что его снимают, Беленюк поздоровался, помахав рукой и поехал дальше.

Напомним, ранее народного депутата от партии "Слуга народа" и знаменитого борца Жана Беленюка поймали за странным занятием в стенах Верховной Рады. Фотограф снял на камеру, как нардеп разговаривал по телефону в кулуарах парламента, при этом Беленюк сидел на корточках в углу.