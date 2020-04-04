Надеть футболку в стойке на руках: Актеры из "Человека-паука" на самоизоляции поучаствовали в новом челлендже

Актеры Том Холланд и Джейк Джилленхол Фото из открытых источников

А вот исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс принять эстафету отказался

Британский актер Том Холланд, более известный как исполнитель главной роли в "Человеке-пауке" из киновселенной Marvel, поучаствовал, будучи на самоизоляции, в новом челлендже, суть которого состоит в том, что нужно стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку.

Выполнить задачу актеру оказалось не просто - он долго настраивался и почти все время кряхтел, давая понять, что нелегкое это дело, но все же справился и передал эстафету Джейку Джилленхолу, с которым снимался в "Человеке-пауке", а также исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу.

Джилленхол без особых слов, быстро и с легкостью надел футболку в стойке на руках.

Unlike Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal completed Tom Holland's fitness challenge



But he took his breathing audio out



(via jakegyllenhaal | IG) pic.twitter.com/3LvjoccacJ — Fandom (@getFANDOM) April 2, 2020

А вот Рейнольдс записал видео, в котором долго с растерянным видом смотрит в камеру, а потом заявляет свое категорическое "нет".

Ryan Reynolds gives a very appropriate response after being tagged in Tom Holland's strenuous IG fitness challenge



(via @VancityReynolds) pic.twitter.com/m792TGd1vD — Fandom (@getFANDOM) April 2, 2020

К слову, музей Гетти в Лос-Анджелесе нашел способ развлечь людей во время карантина и запустил челлендж, который заключается в воссоздании известных картин с помощью вещей, которые находятся дома. Что из этого вышло можно посмотреть вот тут.