Надеть футболку в стойке на руках: Актеры из "Человека-паука" на самоизоляции поучаствовали в новом челлендже

А вот исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс принять эстафету отказался

Британский актер Том Холланд, более известный как исполнитель главной роли в "Человеке-пауке" из киновселенной Marvel, поучаствовал, будучи на самоизоляции, в новом челлендже, суть которого состоит в том, что нужно стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку.

Выполнить задачу актеру оказалось не просто - он долго настраивался и почти все время кряхтел, давая понять, что нелегкое это дело, но все же справился и передал эстафету Джейку Джилленхолу, с которым снимался в "Человеке-пауке", а также исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу.

Джилленхол без особых слов, быстро и с легкостью надел футболку в стойке на руках.

Unlike Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal completed Tom Holland's fitness challenge But he took his breathing audio out (via jakegyllenhaal | IG) pic.twitter.com/3LvjoccacJ

А вот Рейнольдс записал видео, в котором долго с растерянным видом смотрит в камеру, а потом заявляет свое категорическое "нет".

Ryan Reynolds gives a very appropriate response after being tagged in Tom Holland's strenuous IG fitness challenge



(via @VancityReynolds) pic.twitter.com/m792TGd1vD