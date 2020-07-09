Перед приездом Зеленского на Волынь военные вычерпывали воду из лужи. фото

Солдаты выгребали лужи бутылками и вениками

Солдаты выгребают воду на Волыни 24 канал

Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, размещенной в Луцке, приказали выгребать воду из луж якобы перед возможным визитом в часть президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники в военной части сообщил 24 канал.

Собеседник издания заявил, что глава государства должен посетить военную часть во время визита в область. Именно поэтому местным военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались в ямах на дороге.

Солдаты выгребают воду на Волыни 24 канал

На фото видно, как солдаты вычерпывают воду самодельными вениками и пластиковыми бутылками. "Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП", – сообщили журналисты.

Заметим, позже в пресс-службе воздушного командования Запад ВС ВСУ опровергли информацию о том, что "ремонт" связан с визитом президента на Волынь. Там заявили, что дорожники согласились бесплатно засыпать дорогу в части демонтированным асфальтом, а выбоины заделывали военные, потому что нельзя нанять компанию, которая будет убирать территорию.

Напомним, утром 9 июля президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область. Глава государства ознакомился с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе и встретился с представителями местного бизнеса.