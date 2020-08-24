На Волыни на рынке продавец реализовала кофту клиентки, пока та мерила одежду

Вещевой рынок Фото из открытых источников

Женщина просит вернуть имущество за вознаграждение

На Волыни в Любешове, пока женщина примеряла одежду на рынке, продавец успела реализовать ее кофту как секонд-хенд. Об этом она написала в Facebook.

"Это кофта от моего спортивного костюма. Я сняла ее для примерки другой и оставила... Кто сегодня на рынке (на секонде) купил розовую кофту Puma (с надписью на рукаве серыми крупными буквами), очень прошу вернуть за вознаграждение! Это от моего спортивного костюма. Продавец ее продала. Купила девушка с ребенком. Удвою сумму за которую купили", - написала пострадавшая.

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Напомним, ранее в Киеве в районе станции метро "Почайна" произошел пожар на одном из рынков.