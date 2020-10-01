В Казатине из-за непогоды появилась локация для селфи с признанием в любви козам. Фото

Незавершенная локация для селфи в Казатине Facebook-группа Взгляд - Казатин

На месте вскоре планируют создать сквер

В городе Казатин вместо знака с надписью о любви к населенному пункту, появилась надпись о любви о козах, а все из-за того, что строители не успели установить остальные буквы. О таком курьезе написал в Facebook-группе местный житель Александр Крисков.

Как отмечается, новый знак устанавливают на перекрестке улиц Академика Павлова и Независимости за средства местных предпринимателей и меценатов. Также вокруг хотят создать сквер и обустроить зону отдыха.

"Территория очищается и готовится (помните какие там джунгли из кустов и сорняков были), не спешите критиковать, дождитесь завершения. Возможно из надписи именно поэтому и начали чтобы вы обратили внимание и следили за процессом, а лучше взяв лопату и ведро пришли помочь, показав свою любовь к Казатину на деле! Поверьте, то будут лучшие ваши селфи", - написал Крысков.

Напомним, недавно во Львовской мэрии поселился кот, который случайно залез в кабинет городского головы через балкон. В городе его уже окрестили главным котом города, а пользователи соцсети дали ему имя - Левчик.