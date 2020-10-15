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На МКС обнаружили утечку воздуха с помощью чайного пакетика

Международная космическая станция

 Фото из открытых источников

Космонавты увидели движение пакетика в сторону течи воздуха за борт станции

На международной космической станции космонавты при помощи пакетика чая выявили предполагаемое место утечки воздуха их корабля. Об этом пишет ТАСС.

"Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда" - ред.) перед закрытием переходной камеры", - сказал один из космонавтов.

В частности, космонавты увидели движение пакетика в сторону течи воздуха за борт станции.

"У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - добавил космонавт.

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Напомним, в конце сентября в российском модуле "Звезда" на международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Тогда астронавты сумели локализовать негерметичность в рабочем отсеке служебного модуля.

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