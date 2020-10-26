На луцком избирательном участке наблюдатель выпрыгнул в окно, - СМИ

Избирательный участок в Луцке Фото из открытых источников

К счастью, участок был на первом этаже

В Луцке на избирательном участке № 071044 наблюдатель одной из политсил выпрыгнул в окно. Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вчера около 22:30, на участке, который находится на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки.

По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из участка, когда начали подсчет голосов. К счастью, зал был размещен на первом этаже здания.

Сейчас в полиции инцидент не комментируют.

Напомним, ранее в МВД назвали самые распространенные нарушения на выборах. В общем, в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.