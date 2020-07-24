Примерял подарок девушки: На границе с Польшей задержали латыша, одетого как пограничник

Таким образом иностранец хотел пройти незамеченным

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Накануне, во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд охранников границы обнаружил мужчину, в похожем на их камуфляже. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

"Пограничники Львовского отряда отправились проверить что это за "коллега" идет неспешно в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежда ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком возлюбленной, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - отметили в сообщении.

Латыш в форме украинских пограничников ГПСУ

Отмечается, что "пограничника" был оформлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, во время осмотра вещей псевдо-военного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном у латыша "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции.

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Напомним, на Харьковщине задержали нарушителя, который посреди ночи через колючую проволоку пытался пересечь государственную границу с Российской Федерацией.