Во Франции в Музей Орсэ, где представлены откровенные картины, не пропустили студентку с глубоким декольте
Девушка попала в музей лишь после того, как надела пиджак
Музей Орсе в Париже, который известен коллекцией картин XIX века, среди которых много произведений с обнаженной натурой, не пустил студентку из-за слишком глубокого декольте. Об этом сообщила сама девушка в Twitter.
По словам студентки литературного факультета Жанны, в минувший вторник, 8 сентября, она с подругой решила сходить в музей. Однако на входе ее остановили сотрудники музея. Ссылаясь на правила, они заявили, что ее платье слишком открытой для того, чтобы посещать музей, и пустили внутрь только тогда, когда она надела пиджак.
При этом сотрудники музея не сообщили, какое именно правило для посетителей музея она нарушила.
"Я понятия не имела, что мое декольте может стать поводом для каких-то неурядиц. На моей подруге в тот день была надета короткая майка, которая открывала пупок. Но все внимание охранников и сотрудников музея сосредоточилось на моем декольте еще до того, как я смогла показать свой билет в музей", - рассказала девушка.
"Нет-нет, я не могу вас впустить. Это запрещено, это неприемлемо, - пересказывает слова сотрудников Жанна, не скрывая возмущения. - Никто и никогда не может мне говорить, что мое декольте - проблема".
Когда сообщение девушки стало популярным в соцсетях, в музее заявили, что сожалеют об этом инциденте.
"Мы глубоко сожалеем из-за того, что произошло и просим прощения у человека, с которым мы пытаемся связаться", - сообщил музей в Twitter.
Потом Жанна рассказала, что музейный сотрудник таки дозвонился ей и извинился лично.
При этом она до сих пор считает, что в своих публичных извинениях музей так и не признал, что вся скандальная ситуация содержала в себе элементы сексизма и дискриминации.
Напомним, ранее в нидерландском городе Лердам из музея в третий раз похитили картину Франса Халса под названием "Два улыбающихся мальчика", написанную в XVI веке.