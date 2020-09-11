Во Франции в Музей Орсэ, где представлены откровенные картины, не пропустили студентку с глубоким декольте

Когда сообщение девушки стало популярным в соцсетях, в музее заявили, что сожалеют об этом инциденте.

"Мы глубоко сожалеем из-за того, что произошло и просим прощения у человека, с которым мы пытаемся связаться", - сообщил музей в Twitter .

Потом Жанна рассказала, что музейный сотрудник таки дозвонился ей и извинился лично.

При этом она до сих пор считает, что в своих публичных извинениях музей так и не признал, что вся скандальная ситуация содержала в себе элементы сексизма и дискриминации.

Напомним, ранее в нидерландском городе Лердам из музея в третий раз похитили картину Франса Халса под названием "Два улыбающихся мальчика", написанную в XVI веке.