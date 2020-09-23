Минобороны Британии назвало Николаевскую область "задним двором РФ"

Минобороны Британии назвало Николаевскую область "задним двором РФ" Фото из открытых источников

Так Министерство прокомментировало высадку украинских и британских десантников

Пресс-служба Министерства обороны Британии сообщила о первом этапе высадки украинских и британских военных в Николаевкой области. Однако, по ошибке назвала этот регион "задним двором России". Об этом пресс-служба британского Минобороны написала Twitter.

Так, в Украина начались военные учения "Объединенные усилия - 2020". Во время первого этапа в Николаевскую область высадили украинских и британский десантников. Однако, материал об этом Министерство обороны подписало так: "Мы высадились на заднем дворе России".

Позже текст публикации изменили, однако название картинки осталось прежнее (дословно): "We dropped into Russia`s backyard".

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Напомним, на днях Украина начала стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Корабельная группа Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уже приступила к практическому выполнению задач в Черном море.

Однако, в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" во время обучения отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" не сработал противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.