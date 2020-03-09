В Иране 7 человек погибло от метанола, который они употребляли для защиты от коронавируса

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Еще четыре человека потеряли зрение

В Иранском городе Ахвази иранской провинции Альборз семь человек скончались после употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавирус. Об этом сообщает издание Irna.

Отмечается, что от этанола отравились уже 48 человек, четверо из которых потеряли зрение. В прокуратуре допускают, что количество жертв может увеличиться.

Сообщается, что информация о том, что алкоголь помогает от коронавірусної инфекции разошлась по соцсетях. Но почему иранцы начали употреблять именно метиловый спирт, неизвестно.

Напомним, это не единственное изобретение в Иране для борьбы против коронавирус. Ранее местные жители изобрели интересный способ защититься от китайского коронавирус COVID-19: нужно облизать ворота мечети, которые якобы считаются мощным вирусофагом.