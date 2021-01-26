Медведям в США устроили "день рождения" - кормили тортом с ложечки и давали кофе. Видео

РИА Новости, Игорь Зарембо

В кадре также можно увидеть игрушку для медведей, которую благотворители подарили центру

Центр осиротевших диких животных в штате Нью-Йорк показал, как у них относятся к медведям. Во время импровизированного "дня рождения" косолапых смотритель Джим Ковальчик кормил их тортом и угощал кофе. Соответствующее видео Центр опубликовал на своей странице в Facebook.

"Все медведи рождаются в январе, поэтому в этот день мы коллективно празднуем их день рождения. С праздником, ребята!"- подписали видео 19 января.

В кадре также можно увидеть игрушку для медведей, которую благотворители подарили центру аккурат перед" днем рождения " питомцев. Судя по поведению хищников, она пришлась им по душе.

"Наша цель - обеспечить безопасность и заботу о животных, которые осиротели, и подготовить их к возможному возвращению к жизни в дикой природе. Своими усилиями мы надеемся побудить людей уважать дикую природу", - пишут о себе в центре.

Здесь обитают особи разных видов: сирийские бурые медведи, черный американский медведь, Кадьяк и другие. Некоторые из них давно дружат друг с другом, отмечают смотрители.

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