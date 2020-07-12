Малюська весь в белом "поплыл на работу" по зелени. Фото
Украинский министр соскучился за работой
Министр юстиции Денис Малюська обнародовал в соцсети яркие фотографии, на которых он в белом костюме на зеленой лужайке стремится попасть на работу. Фотографии политик 11 июля обнародовал на своей странице в Facebook.
Так, глава Министерства юстиций Украины в эффектных очках от солнца и в белоснежном костюме будто плывет на работу по зеленой траве.
Подписал фотографии Денис Малюська соответственно: "Мечтая о работе. Много-много работы"
К слову, сообщение украинского министра собрало немало шутливых комментариев со стороны пользователей сети.
"Нормально его прет житуха. Курит что-то хорошее", - написал один из подписчиков Малюськи.
"Выходные для отдыха! Не мечтайте о работе, у Вас и так достаточно!" - отметила другая пользовательница Facebook.
мечтая о работе
много-много работыОпубликовано Denis Malyuska Субота, 11 июля 2020 г.
Напомним, недавно министр юстиции Денис Малюська предложил сделать с Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму.