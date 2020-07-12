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Малюська весь в белом "поплыл на работу" по зелени. Фото

Фото: Facebook-страница Дениса Малюськи

Украинский министр соскучился за работой

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал в соцсети яркие фотографии, на которых он в белом костюме на зеленой лужайке стремится попасть на работу. Фотографии политик 11 июля обнародовал на своей странице в Facebook.

Так, глава Министерства юстиций Украины в эффектных очках от солнца и в белоснежном костюме будто плывет на работу по зеленой траве. 

Подписал фотографии Денис Малюська соответственно: "Мечтая о работе. Много-много работы"

К слову, сообщение украинского министра собрало немало шутливых комментариев со стороны пользователей сети. 

"Нормально его прет житуха. Курит что-то хорошее", - написал один из подписчиков Малюськи.

Скриншот Страна.иа

"Выходные для отдыха! Не мечтайте о работе, у Вас и так достаточно!" - отметила другая пользовательница Facebook.

Скриншот Страна.иа

мечтая о работе

много-много работы

Опубликовано Denis Malyuska Субота, 11 июля 2020 г.

Напомним, недавно министр юстиции Денис Малюська предложил сделать с Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму.

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