live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Малюська показал VIP-камеры в СИЗО Одессы и призвал киевлян покупать сертификаты на них

Министр юстиции Украины Денис Малюська

 Facebook-страница Дениса Малюськи

Министр убежден, что киевляне могли чувствовать дискомфорт из-за отсутствия элитных камер в Одессе

В Одесском следственном изоляторе (СИЗО) открыли платные VIP-камеры с новым ремонтом, бойлером, кондиционером и другими удобствами. Фотографии элитных камер опубликовал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"С сегодняшнего дня здесь начинают работать две платные камеры, одна для двоих, другая для трех человек. В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона", - отметил чиновник. 

Так, сутки в VIP-камере в СИЗО стоят 985 гривен, неделя – 3 502 грн., а за месяц пребывания там придется отдать 4 093 гривен. 

Кроме этого, платные камеры открыли и в Николаеве. Сутки там стоят – 452 грн., неделя – 1 540 грн., а месяц-3 666 грн.

Новости по теме: У Малюськи есть одна система – распродать СИЗО под застройку, – Загородний

По словам министра, планируя поехать в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру.

"Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли испытывать дискомфорт. Ну а мы же клиентоориентированные. Где клиенты – там и мы", – подчеркнул Малюська. 

Напомним, недавно Денис Малюская заявил о старте продажи подарочных сертификатов на проживание в платных камерах СИЗО.

"Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", – порекомендовал министр.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Мы заняли более жесткую позицию": Ермак отреагировал на отказ Козака от переговоров по Донбассу Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков "Вагнера" из Беларуси, – Офис президента Козак заявил о выходе России из переговоров с Ермаком по Донбассу. Документ Как отдыхают богатые россияне во время пандемии
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу