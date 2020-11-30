Мадуро назвал себя "человеком с улицы", продиктовал номер и призвал граждан добавляться в соцсетях

Однако он не учел, сколько людей захотят с ним пообщаться

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продиктовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты y Telegram и WhattsApp. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом Мадуро планирует "бороться за правду" о парламентских выборах, которые пройдут в стране 6 декабря. Также он напомнил, что он "человек с улицы" - и что на него можно положиться.

Мадуро пообещал рассылать информацию о выборах в чаты, в которые его добавили. Он уже состоит в тысячах сообществ, поэтому работы будет немало.

Вот с какой скоростью у Мадуро обновляется лента чатов.

¡Na' Guará Venezuela! La receptividad ha sido masiva, me han incorporado a miles de grupos en los que les estaré enviando información y material de primera mano sobre la campaña y las elecciones del #6Dic. ¡Atentos! pic.twitter.com/FftfeYCg5c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 30, 2020

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Напомним, в Венесуэле сбили самолет с американским регистрационным номером, перевозивший наркотики из Колумбии.