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Мадуро назвал себя "человеком с улицы", продиктовал номер и призвал граждан добавляться в соцсетях

Однако он не учел, сколько людей захотят с ним пообщаться

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продиктовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты y Telegram и WhattsApp. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом Мадуро планирует "бороться за правду" о парламентских выборах, которые пройдут в стране 6 декабря. Также он напомнил, что он "человек с улицы" - и что на него можно положиться.

Мадуро пообещал рассылать информацию о выборах в чаты, в которые его добавили. Он уже состоит в тысячах сообществ, поэтому работы будет немало.

Вот с какой скоростью у Мадуро обновляется лента чатов.

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Напомним, в Венесуэле сбили самолет с американским регистрационным номером, перевозивший наркотики из Колумбии.

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