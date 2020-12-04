"Люди не знают, чем себя порадовать": Светлана Вольнова рассказала о видах сексуальных вечеринок

Светлана Вольнова Скриншот из видео

Такие вечеринки очень популярны в Калифорнии, отметила светская львица

Существует несколько видов сексуальных вечеринок: вечеринка только ради секса или же когда сексуальные вечеринки вместе с алкоголем и наркотиками.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK отметила актриса, телеведущая Светлана Вольнова.

"Я вообще знаю, что сексуальные вечеринки - они очень популярные в Калифорнии. Существует несколько видов сексуальных вечеринок: когда сексуальные вечеринки только ради секса, когда сексуальные вечеринки вместе с алкоголем и наркотиками и так далее, и тому подобное. Потому что секс превратился в то, что вообще ничего не стоит, поэтому люди, у которых духовные ценности не такие высокие, не знают, чем себя позабавить", – отметила Светлана Вольнова.

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Как сообщали, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала оптимальное количество секса в жизни человека и порекомендовала, как справиться с проблемами в интимной жизни.

Следует отметить, что недавно в Украине провели опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство родителей и учителей поддерживают введение сексуального образования в школах.