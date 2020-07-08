Львовяне просили положить брусчатку, но коммунальщики ее нарисовали. Фото

Местная жительница обращалась к властям с просьбой отремонтировать дорогу

"Отремонтированная" брусчатка в Львове Anna Prod

Во Львове коммунальщиков просили положить новую брусчатку на тротуаре, а коммунальные службы залили яму бетоном и нарисовали "кирпичики". Фото сделанного ремонта появилось в группе Горячая линия города Львова в Фейсбук.

Львовянка показала снимки тротуара до работы коммунальщиков и после. Женщина пишет: "Просьба заделать брусчаткой, а не нарисовать брусчатку из бетона. Была хорошо сделана остановка и тротуар".

"Отремонтированная" брусчатка в Львове Anna Prod

Администраторы группы отметили, что направили обращение относительно креативного решения в управления инженерного хозяйства Львовского городского совета. Там ответили, что во время проведения работ плитку было демонтировано, после чего ее похитили. Нарисованную брусчатку обещают заменить настоящей до 13 июля.

Интересно, что кирпичики нарисовали поперек настоящим. Пользователи шутят над работой коммунальщиков: "Кто-то прогуливал геометрию в школе)))", "Творческие работники, им надо искать лучшую работу!)", "Я бы за такой креатив мастера похвалил, но если бы еще направление угадал можно премию давать)".

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Напомним, в Одесской области коммунальщики установили остановки "для великанов и лилипутов". Скамейки на остановках оказались или очень низким, или очень высоким.