Лукашенко, Путин и Трамп получили "Шнобеля"

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Они получили "Шнобелевскую премию" за реакцию на пандемию коронавируса

Руководители девяти стран – России, США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана – получили "Шнобелевскую премию" за реакцию на пандемию коронавируса. Соответствующая трансляция велась на сайте Improbable Research.

Церемония The Ig Nobel Prize Ceremony, которая является пародией на престижную международную Нобелевскую премию, состоялась онлайн 17 сентября в Гарвардском университете, США.

Основатель премии, редактор "Анналов невероятных исследований" Марк Абрахамс сообщил, что награда в сфере медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России и Туркменистана.

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"Премия вручается Жаиру Болсонару (Бразилия), Борису Джонсону (Великобритания), Нарендре Моди (Индия), Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (Мексика), Александру Лукашенко (Беларусь), Дональду Трампу (США), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция), Владимиру Путину (Россия) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения) за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Вместе с тем ведущий передал "особые поздравления" Лукашенко, ведь это уже вторая его "награда": в 2013 году белорусскому президенту присудили "Шнобелевскую премию" в номинации "Премия мира" за "запрет публичных аплодисментов", а также за "задержание белорусскими правоохранителями однорукого человека за аплодисменты".

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в течение "первых нескольких недель и месяцев" вспышки коронавируса COVID-19 в Великобритании правительство не понимало коронавирус.