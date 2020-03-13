Видео дня: Итальянец носит изолирующий диск, чтобы держать коронавирус в страхе

Италия Фото из открытых источников

Мужчина в защитном обруче прогуливался по рынку

В итальянском Риме, на рынке Тестаччо прогуливался мужчина с желтым диском вокруг его талии. Об этом сообщает CGTN.

Согласно сообщению, на талии у мужчины висел диск с широким ободком, чтобы другие люди оставались на расстоянии одного метра от него в соответствии с новыми рекомендациями Италии по коронавирусу, поскольку страна оказалась заблокированной.

В своих попытках не допустить заболевания, мужчина также использовал инструмент, похожий на коготь, с помощью которого можно собирать предметы во время покупки продуктов.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.