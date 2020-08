Кот Уинслоу играет на пианино, чтобы получить еду. Видео

По словам хозяйки Уинслоу, он настолько любит поесть, что она написала об этом песню и сняла клип

Кот по прозвищу Уинслоу, который живёт у певицы Кейт Никс из Филадельфии, чтобы привлечь к себе внимание и получить лакомства начинает стучать лапками по мини-пианино. Об этом сообщает Meduza.

Так, недавно хозяйка решила посадить Уинслоу на диету и выдавать ему еду порционно, что очевидно не понравилось четвероногому музыканту. Поэтому кот стал устраивать концерты в несколько раз чаще.

По словам хозяйки Уинслоу, он настолько любит поесть, что она написала об этом песню и сняла клип с его участием. В композиции поётся, что кот "орет каждый день". Также в клипе можно заметить, как Уинслоу лезет в холодильник и весьма недурно подыгрывает хозяйке на пианино.

"Думаю, раз это мой первый популярный твит, то я должна проинформировать вас о сингле, который выйдет уже в эту пятницу. Раз уж у нас нет Soundcloud", - написала Никс.

I guess since this is my first tweet to go legit viral, I should inform you his single drops Friday on https://t.co/wZg3rpVI8J

since we don't have a soundcloud. pic.twitter.com/Csk9KI0PFU