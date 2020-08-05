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Кот Уинслоу играет на пианино, чтобы получить еду. Видео

Кот Уинслоу Фото из открытых источников

По словам хозяйки Уинслоу, он настолько любит поесть, что она написала об этом песню и сняла клип

Кот по прозвищу Уинслоу, который живёт у певицы Кейт Никс из Филадельфии, чтобы привлечь к себе внимание и получить лакомства начинает стучать лапками по мини-пианино. Об этом сообщает Meduza.

Так, недавно хозяйка решила посадить Уинслоу на диету и выдавать ему еду порционно, что очевидно не понравилось четвероногому музыканту. Поэтому кот стал устраивать концерты в несколько раз чаще.

По словам хозяйки Уинслоу, он настолько любит поесть, что она написала об этом песню и сняла клип с его участием. В композиции поётся, что кот "орет каждый день". Также в клипе можно заметить, как Уинслоу лезет в холодильник и весьма недурно подыгрывает хозяйке на пианино.

"Думаю, раз это мой первый популярный твит, то я должна проинформировать вас о сингле, который выйдет уже в эту пятницу. Раз уж у нас нет Soundcloud", - написала Никс.

Напомним, ранее немецкая овчарка Бадди, которая стала первым псом в США с выявленным COVID-19, умерла. В середине апреля, незадолго до своего Семилетия, Бадди начал тяжело дышать. Через шесть недель он стал первой собакой в США, которая получила положительную реакцию на COVID-19.

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