Главного кота-мышелова МИД Великобритании провожают на пенсию

"Экс-чиновник" планирует переехать в село, поскольку не может работать в условиях пандемии

Кот Палместрон рядом с его любимым деревом Twitter, DiploMog

Кот Палмерстон, который четыре года "работал" мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании, выходит на пенсию. Об этом решении сообщил сам "экс-чиновник" в своем Twitter.

Отмечается, что кот решил переехать в село после четырех долгих и тяжелых лет работы. В своем письме, которое он направил заместителю секретаря МИД Саймону Макдональду он отметил, что хотел бы больше времени проводить далеко от центра внимания".

Кроме того, кот заметил, что пандемия коронавируса заставила его перейти на удаленный режим работы, а в таком формате выполнять свои обязанности, то есть ловить мышей, невозможно.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдоналд уже отреагировал на отставку Палмерстона: "Думал, беру на работу мышелова. А в итоге получил медийный феномен, у которого 105 000 подписчиков в Twitter ".

Известно, что Палмерстон был бывшим жителем приюта для бездомных кошек и собак в лондонском районе Баттерси. Однако, в 2016 году его назначили на должность главного мышелова в МИД Британии.

Напомним, не так давно в Великобритании ушел из жизни легендарный рыжий кот Боб который стал звездой множества книг и фильма. Его владелец, музыкант и писатель Джеймс Боуэн сообщил, что его верный компаньон кот скончался 15 июня в возрасте 14 лет.