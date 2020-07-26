Кличко ночью поймал двух "художников", которые рисовали граффити в центре Киева. Видео

Виталий Кличко передал полиции одного из нарушителей, другой парень сбежал Telegram-канал Виталия Кличко

Городской голова случайно наткнулся на парней во время прогулки по городу

Мэр Киева Виталий Кличко ночью поймал двух парней, которые разрисовывали стену одного из домов в центре Киева. Об этом городской голова сообщил в Telegram-канале.

Как отмечается, инцидент произошел 25 июля поздно вечером. В частности, столичный мэр прогуливался по центру Киева, во время чего заметил двух парней, которые рисовали граффити на стене.

"Посмотрел, как красиво обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", – отметил мэр.

Также Кличко добавил, что провел с "художниками" воспитательную беседу и вызвал полицию, однако передать правоохранителям удалось лишь одного из парней.

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"В одного из "художников" сдали нервы и он сбежал. Второго передал полиции. На видео - оба парня, так что, найдем и беглеца", – заверил городской голова.

Напомним, на этой неделе городской голова Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в столице. Это связано с увеличением количества сообщений о минировании.