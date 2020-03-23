Карантин в Испании: Пенсионер нарушил режим самоизоляции ради покемонов
Мужчина среди ночи играл в игру на телефоне
В испанском Мадриде правоохранители задержали пожилого мужчину, который вышел на улицу, вопреки запрету, поскольку отправился на охоту за покемонами, передает La Vanguardia.
Согласно сообщению, на прошлых выходных в 01:15 был обнаружен и задержан патрулем 77-летний испанец. Как отмечается, мужчина покинул свой дом во время карантинных ограничений из-за того, что ловил покемонов с помощью мобильного приложения "Pokemon GO".
За несоблюдение режима карантина пенсионера ждет штраф до 30 тыс. евро или тюремный срок.
Напомним, по состоянию на утро, 23 марта, количество зараженных коронавірусною инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек.
Ранее сообщалось, что в Черновцах приняли решение о временном прекращение предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров через коронавирус, чтобы они сидели дома.