Карантин в Испании: Пенсионер нарушил режим самоизоляции ради покемонов

Pokemon GO из открытых источников

Мужчина среди ночи играл в игру на телефоне

В испанском Мадриде правоохранители задержали пожилого мужчину, который вышел на улицу, вопреки запрету, поскольку отправился на охоту за покемонами, передает La Vanguardia

Согласно сообщению, на прошлых выходных в 01:15 был обнаружен и задержан патрулем 77-летний испанец. Как отмечается, мужчина покинул свой дом во время карантинных ограничений из-за того, что ловил покемонов с помощью мобильного приложения "Pokemon GO".

La Vanguardia

За несоблюдение режима карантина пенсионера ждет штраф до 30 тыс. евро или тюремный срок.

Напомним, по состоянию на утро, 23 марта, количество зараженных коронавірусною инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек.