Канье Уэст подарил другу украинский вездеход

Канье Уэст Фото из открытых источников

Рэпер 2 Chainz назвал украинский Sherp "настоящим крутым подарком"

Известный американский рэпер, кандидат в президенты США Канье Уэст подарил на День рождения своего коллеги Таухида Еппса, более известного, как 2 Chainz, украинский вездеход Sherp. О необычном подарке именинник написал в своем Instagram.

"Проснулся от действительно крутого подарка - сезон Девы приближается", - подписал публикацию в соцсети 43-летний 2 Chainz.

Он добавил, что не ожидал такого презента. Он обнаружил транспортное средство, когда проснулся утром и увидел его на подъездной дорожке к дому.

Ориентировочная стоимость такого супервнедорожника - 120 тысяч долларов.

В автомобиле есть памятная табличка с надписью "For 2 Chainz" и цитатой из Библии: "Надейся на Господа всем своим сердцем и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои".

Канье Уэст - большой поклонник Sherp. Известно, что у рэпера на его ранчо в Вайоминге есть несколько таких вездеходов, на которых он частенько катается с друзьями.

Новости по теме: В Украине останавливает производство известный автозавод

Напомним, американский рэпер Канье Уэст в последний день подал документы для участия в выборах президента США. Он пойдет на выборы независимым кандидатом. Представитель рэпера уплатил 35 тыс. долларов необходимого взноса.

Во время своей первой встречи с избирателями исполнитель прослезился вспоминая, как его мать когда-то отказалась делать аборт.