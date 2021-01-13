Канадец научил собаку приносить пиво и закрывать дверцу холодильника. Видео

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Понадобилось три месяца усердных тренировок

Банковскому менеджеру Майку Антониетте из Онтарио удалось обучить своего восьмилетнего пса по прозвищу Уорвик чему-то (относительно) полезному-приносить пиво из холодильника и даже закрывать за собой дверцу, передает The Daily Mail.

Возможно, дело в том, что Уорвик - не чистокровный хаски, а помесь с немецкой овчаркой. Так что, вероятно, кричать ему хочется в два раза меньше.

Тренировки Уорвика заняли три месяца. Антониетти дрессировал его поэтапно: сперва пса по команде отправляли на кухню. После научили открывать дверцу холодильника с помощью привязанной к ручке тряпки. И, самое сложное, Уорвику объяснили, что такое пиво - и как хватать его пастью так, чтобы не прокусить банку.

В процессе обучения собака путалась и, например, однажды случайно принесла Антониетте мешок сыра. Сейчас же Уорвик идеально выполняет команду, ничего не путает и пиво не упускает.

По словам Антониетти, пес помог ему очаровать будущую жену, которой он на первом же свидании показал, на что способен смышленый Уорвик. Его собака не только приносит пиво, но и умело притворяется мертвой. Наверняка эта способность окажется особенно полезной, когда Уорвик будет лень в очередной раз бежать к холодильнику.

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