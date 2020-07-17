Исландское министерство туризма запустило сайт, чтобы каждый смог покричать вволю

Автор фото: Витольд Зиомек (Witold Ziomek). Место съемки: долина Торсмерк, Исландия.

Покричать сможет любой желающий со всего мира

Министерство туризма Исландии запустило необычный сайт для снятия эмоционального напряжения. Lookslikeyouneediceland.com (Похоже Вам нужна Исландия, - ред.) создан для того, чтобы люди могли как следует прокричаться, а их крики будут транслироваться через колонки в исландских локациях.

Как отмечается, чтобы покричать, достаточно зайти на сайт, выбрать скалу, поле или пляж в Исландии (где установлена колонка), и нажать кнопку "Нажми, чтобы кричать".

На сайте также можно услышать крики других людей из самых разных стран. Для этого на стартовой странице достаточно включить звук. Каждая запись подписана — указан город и страна автора крика и локация в Исландии, где он звучит из колонки.

Министерство туризма также выпустило смешное видео по этому поводу.

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