Исландское министерство туризма запустило сайт, чтобы каждый смог покричать вволю
Покричать сможет любой желающий со всего мира
Министерство туризма Исландии запустило необычный сайт для снятия эмоционального напряжения. Lookslikeyouneediceland.com (Похоже Вам нужна Исландия, - ред.) создан для того, чтобы люди могли как следует прокричаться, а их крики будут транслироваться через колонки в исландских локациях.
Как отмечается, чтобы покричать, достаточно зайти на сайт, выбрать скалу, поле или пляж в Исландии (где установлена колонка), и нажать кнопку "Нажми, чтобы кричать".
На сайте также можно услышать крики других людей из самых разных стран. Для этого на стартовой странице достаточно включить звук. Каждая запись подписана — указан город и страна автора крика и локация в Исландии, где он звучит из колонки.
Министерство туризма также выпустило смешное видео по этому поводу.
Ранее сообщалось, что пациент, у которого выявили положительный результат на COVID-19 в Исландии, был заражен двумя штаммами вируса одновременно. Считают, что это первый зарегистрированный случай двойного заражения.