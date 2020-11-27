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Ирландия "освободила" Санта Клауса от карантина и самоизоляции

Санта Клаус в защитной маске ТАСС

Людям нужно будет держаться от Санта Клауса на расстоянии не менее 2 метров на всех этапах встречи с ним

Министерство иностранных дел Ирландии разрешило Санта Клаусу путешествовать по стране во время карантина без отбывания двухнедельной самоизоляции, передает RTE.

"Важно сказать всем детям в стране, что мы рассматриваем путешествия Санта Клауса как необходимые путешествия для важных целей, и потому он освобождается от необходимости самоизоляции на 14 дней. Он должен иметь возможность входить и выходить из воздушного пространства Ирландии и ирландских домов, не ограничивая свое передвижение", - заявил глава МИД Саймон Ковени.

Он добавил, что ведомство уже несколько недель работало над решением этого вопроса.

"Однако я уверен, что дети не должны оставаться до ночи (в ожидание подарков – ред.), потому что Санта Клаусу нужно соблюдать социальную дистанцию, и поэтому людям нужно держаться от него на расстоянии не менее двух метров на всех этапах встречи с ним", - отметил Ковени.

К слову, на прошлой неделе правительство Италии тоже "разрешило" рождественскому персонажу Санта Клаусу посещать детей в условиях карантина при условии наличия разрешения на международные путешествия и соблюдения санитарных условий.

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Напомним, вчера, 26 ноября, на Софийской площади в центре Киева коммунальщики начали установку главной новогодней елки Украины. На площади уже установили домики для торговли напитками, а для елки пока установили металлический каркас.

Кроме того, учитывая пандемию коронавирус, праздновать Новый год в Киеве будут без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Из еды и напитков организаторы смогут оставить только то, что можно приготовить за стеклом, - кофе, чай, какао, глинтвейн. Вполне вероятно, что останутся сувениры.

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