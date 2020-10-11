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Ирина Верещук "отрастила руку", чтобы защитить киевлянина от дождя. Фото

Ирина Верещук

 Фото из открытых источников

Сама депутат стояла на тротуаре без зонта под дождем

Народный депутат и кандидат в меры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в желтом дождевике и с зеленым зонтом "отрастила" руку, чтобы спрятать человека от дождя. Юмористическое видео политик выложила в соцсеть TikTok

Скриншоты из видео

Так, под фрагмент песни "Аче я звезда ютуб" рука народного депутата увеличивается и становится длиной более двух метров. Таким образом зонтик, который держит Верещук, может защитить мужчину от дождя.

"В Киеве важен каждый", – сказано в описании ролика.

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При этом сама Ирина Верещук стоит под дождем без зонта, а между ней и киевлянином на тротуаре остаются части ног.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз "Слуги народа", получив возможность принимать участие в местных выборах мэра Киева. 

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