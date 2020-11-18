Индонезийский гробовщик стал миллионером после падения метеорита на его дом

Стоимость камня составила 1,9 миллиона долларов

В Индонезии гробовщик Джошуа Хутагалунг стал миллионером после того, как осколок метеорита упал на крышу его дома. Об этом сообщила The Sun.

Согласно сообщению, инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина мастерил гроб рядом со своим домом, когда небесное тело весом 2,2 кг врезалось в жестяную крышу веранды, оставив большую дыру, а затем ушло в землю на глубину 15 сантиметров.

Мужчина рассказал, что метеорит был еще теплым и частично сломался, когда он коснулся его.

Отмечается, что породу квалифицировали как чрезвычайно редкий углеродистый хондрит CM1/2.

Камень приобрел коллекционер из США за 1,9 миллиона долларов.

На вырученные деньги Джошуа Хутагалунг пообещал построить церковь в своей общине. Также он решил выйти на пенсию и больше времени уделять троим детям.

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Напомним, в начале 2020 года очевидцы запечатлели на видео как над Хорватией пролетел и взорвался метеорит. Взрыв произошел на высоте 30 км.