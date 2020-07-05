Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Индиец носит золотую маску, чтобы не заразиться коронавирусом AFP

Одна такая маска стоит 4 тысячи долларов

Житель города Пимпри-Чинчвад на западе Индии приобрел золотую маску, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, сообщила газета Hindustan Times.

Согласно сообщению, бизнесмен Шанкар Кураде заплатил за маску более 4 тыс. долларов. За эту сумму в Индии можно купить примерно 1,075 млн обыкновенных масок.

Как отмечается, в ней проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать. Кураде признался, что не уверен в эффективности такого способа защиты. Он рассказал, что идея сделать золотую маску пришла к нему после просмотра видео человека, который ходит в такой же серебряной маске.

Маска Кураде сделана из тонкой золотой пластины, которая пронизана золотыми нитями для прочности.

Город Пимпри-Чинчвад расположен в индийском штате Махараштра, который наиболее пострадал от пандемии COVID-19. В штате от заражения умерли более 8,3 тыс. человек.

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Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором неизвестные женщины в Киевском метрополитене убеждали пассажиров, что коронавирус не существует, и призвали снимать защитные маски.