live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Илон Маск перепутал фото Марса и Луны

На ошибку Маска обратил внимание американский астрофизик Нил Деграсси Тайсон

После того, как ВОЗ признала коронавирус пандемией, Илон Маск заявил, что пора осваивать Марс. Однако предприниматель сопровождал твит фотографией Луны красноватого оттенка на своей странице в Twitter.



На ошибку Маска обратил внимание американский астрофизик Нил Деграсси Тайсон. Он рассказал, что на фото Маска изображена Луна во время полного затмения.

 

Впрочем, Тайсон добавил, что не имеет ничего против освоения и Луны тоже.

"Отели, курорты. Интересная еда. Однако серьезным недостатком лично для меня будет отсутствие атмосферы в ресторанах", - написал ученый.

Через час после публикации первого твита Маск сделал еще одну короткую запись: "И Луну тоже".

Напомним,  ранее Илон Маск представил новую "Tesla Cybertruck", но бронированное стекло разбилось.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Германии разрешили эвтаназию Коронавирус из Китая: В Литве объявили экстремальную ситуацию В Черновцах госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус Рабинович: Власть не выделяет средства на здравоохранение. Уже с 1 апреля медицины в Украине не будет
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Кризис на пороге. Закон о языке. Решение правительства относительно карантина | Ток-шоу
Евгений Червоненко | Госрезервы. Рынок земли. Языковой вопрос | Ток-шоу
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Переговоры с Россией: Когда ожидать мира? Режим повышенной безопасности в Киеве | Ток-шоу
На поклон к МВФ. Языковые баталии. Эпидемиологические мероприятия в Украине | Ток-шоу