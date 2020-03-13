Илон Маск перепутал фото Марса и Луны

На ошибку Маска обратил внимание американский астрофизик Нил Деграсси Тайсон

После того, как ВОЗ признала коронавирус пандемией, Илон Маск заявил, что пора осваивать Марс. Однако предприниматель сопровождал твит фотографией Луны красноватого оттенка на своей странице в Twitter.





На ошибку Маска обратил внимание американский астрофизик Нил Деграсси Тайсон. Он рассказал, что на фото Маска изображена Луна во время полного затмения.

Elon, Can I assume you know that the Mars in your "Occupy Mars” Tweet is actually an image of the Full Moon during a lunar eclipse, but the image on my shirt is Mars for real. -Neil pic.twitter.com/J8jq0o2nSN — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 11, 2020

Впрочем, Тайсон добавил, что не имеет ничего против освоения и Луны тоже.



"Отели, курорты. Интересная еда. Однако серьезным недостатком лично для меня будет отсутствие атмосферы в ресторанах", - написал ученый.



Через час после публикации первого твита Маск сделал еще одну короткую запись: "И Луну тоже".

Напомним, ранее Илон Маск представил новую "Tesla Cybertruck", но бронированное стекло разбилось.