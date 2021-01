Илон Маск мемом в Twitter поднял акции японской студии Bandai Namco

Акции Bandai Namco выросли на 4,4% на бирже в Токио

Основатель автомобильной компании Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск поднял акции японского производителя видеоигр Bandai Namco своей заметкой с мемом из игры Idolmaster. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно сообщению, акции Bandai Namco выросли на 4,4% на бирже в Токио.

Бизнесмен опубликовал мем, на котором написано: "Эй, ты, да, ты, король! Ты сделаешь это!". Слово "король" в подписи он заменил на "королева".

Hey you …

Yeah you Queen …

You’re gonna make it! pic.twitter.com/LrqdIrbIyd