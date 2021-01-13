Илон Маск мемом в Twitter поднял акции японской студии Bandai Namco

Илон Маск Фото из открытых источников

Акции Bandai Namco выросли на 4,4% на бирже в Токио

Основатель автомобильной компании Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск поднял акции японского производителя видеоигр Bandai Namco своей заметкой с мемом из игры Idolmaster. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно сообщению, акции Bandai Namco выросли на 4,4% на бирже в Токио.

Бизнесмен опубликовал мем, на котором написано: "Эй, ты, да, ты, король! Ты сделаешь это!". Слово "король" в подписи он заменил на "королева".

Hey you …

Yeah you Queen …

You’re gonna make it! pic.twitter.com/LrqdIrbIyd — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

На фото изображена Сатико Кошимидзу - персонаж из серии игр Idolmaster, первую часть которой студия выпустила в 2005 году.

К слову, Илон Маск не впервые влияет на рынок своими публикациями в Twitter. Ранее он призвал подписчиков переходить на мессенджер Signal с WhatsApp, который накануне обновил политику конфиденциальности, заставив пользователей соглашаться с тем, что их данные будут передаваться в Facebook. Инвесторы после публикации Маска поспешили купить акции сервиса, но перепутали компании и подняли стоимость малоизвестной Signal Advance на 1100%.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компаний Tesla и SpaseX, миллиардера Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в Житомире, после того, как американский бизнесмен упомянул в заметке украинского конструктора.