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Художник из "Союзмультфильма" нарисовал "Симпсонов" в стиле советских аниматоров

Семья Симпсонов

 rumovies.co

Американских персонажей изобразили в стиле мультиков "Жил-был пес", "Приключения капитана Врунгеля" и "Следствие ведут Колобки"

Художник и сотрудник студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов ко дню рождения американского мультсериала "Симпсоны" нарисовал главных героев в стиле советских мультипликаторов — авторов "Жил-был пес", "Приключений капитана Врунгеля" и "Следствие ведут Колобки". Об этом сообщает TJournal.

Как известно, 31 год назад вышла первая серия шоу "Симпсоны". В частности, иллюстратор перерисовал кадр из заставки на диване.

"17 декабря 1989-го вышел первый получасовой эпизод "Симпсонов". Попробовал представить, как бы могла выглядеть знаменитая "диванная заставка" в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов", - написал художник Уляшов в своем Twitter.

Как бы "Симпсонов" нарисовал Эдуард Назаров ("Жил-был пес")

В качестве референса для Лизы и Мэгги мультипликатор использовал принцессу из мультфильма "Принцесса и Людоед", а для Барта – главного героя "Про Сидорова Вову".

Twitter/Прокопий Уляшов

"Симпсоны" в исполнении Давида Черкасского ("Приключения капитана Врунгеля")

"Уникальный стиль Черкасского безошибочно узнаётся независимо от того, сделан ли он в технике перекладки, как во "Врунгеле" или полностью рисованный как в "Острове сокровищ", - отметил Уляшов.

Twitter/Прокопий Уляшов

Александр Татарский и Игорь Ковалёв изобразили бы "Симпсонов" так ("Следствие ведут Колобки"):

"Тандем Татарского и Ковалёва, основавших в 80-х легендарную студию "Пилот", известен не только по причудливой рисованной, но и пластилиновой анимации ("Падал прошлогодний снег"). Но в моём мэшапе я вдохновлялся колобками, также известными как братья Пилоты", - отметил художник.

Интересно, что в 90-х Игорь Ковалёв уехал работать в США, где на студии Clasky Csupo стал одним из создателей сериалов "Ох, уж эти детки" и "А-а-а! Настоящие монстры!", а также взаправду работал художником на первых сезонах "Симпсонов".

Twitter/Прокопий Уляшов

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Напомним, спустя более 50 лет после выхода первого мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене в "Союзмультфильме" заявили, что к Новому 2021 году появится новая короткометражка по мотивам легендарной ленты. Новый мультик будет называться "Чебурашка. Секрет праздника".

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